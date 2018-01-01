Гвоздик: Пояс красивый, но бегать с ним и кричать, что я чемпион, не буду

Александр Гвоздик планирует не выходить из зала и завоевать титул чемпиона.

Обладатель пояса временного чемпиона WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик в большом интервью Youtube каналу Boxing.ua рассказал об ошибках в последнем бою, о своем следующем поединке, о двух образованиях и о жизни в США.

- Саша, начнем с твоего крайнего боя. Ты победил, мы тебя поздравляем. Как сам оцениваешь, как ты провел этот бой?

- Как это было, так и оцениваю. В принципе, не лучший бой, однозначно. Не хочу искать виноватых либо причины, потому что был готов отлично, провел, наверное, свой лучший лагерь в плане отдачи, в плане работы. Но, видимо, были допущены ошибки в плане подготовки, потому что упор я сделал на физподготовку. Наверное, надо было больше работать непосредственно под этого противника. Возможно, имела место его недооценка, потому что я действительно смотрел его бои и как-то не очень меня это все впечатляло и я думаю: надо же себя как-то мотивировать. И я мотивировал себя, думая, что надо смотреть на Стивенсона. Хотя это главная ошибка боксеров, но, видимо, сейчас она и была допущена.

То есть я не ленился однозначно на тренировке, кемп отличный был, но я, наверное, не доработал конкретно под соперника. То есть его физически подавить не удалось, а плана "Б" не было. И я, по сути, примитивно делал какие-то старые заученные варианты. Вот, собственно, что и случилось. Поэтому оценка отрицательная. Но буду работать над ошибками.

- Не только ты, наверное, а все окружение оценивало это, может быть, не как откровенный мисматч, но то, что ты был абсолютным фаворитом, было понятно. Для тебя это проблема, когда сейчас на данном уровне у тебя соперник, который заведомо слабее тебя?

- Ну вот, видимо, слишком много этого было в этот раз. И Боб Арум ко мне подошел: "Давай на 19 мая побоксируем". То есть получается, меньше, чем два месяца. Все думали, что я должен его просто сокрушить в первом раунде. Но вот, видимо, это все и повлияло. То есть ты все равно себя настраиваешь, что надо работать. Но есть такой момент, когда ты своего соперника не боишься либо не остерегаешься никак и этот момент, наверное, внутренне подсознательно расслабляет. Еще раз повторюсь, я отлично поработал в этом лагере, просто это, видно, было не туда все направлено.

- Ты говоришь, что у тебя не было плана "Б" на бой. Но ты же понимаешь, что в любом серьезном бою план "Б" должен быть обязательно.

- Конечно. Но вот, видимо, это и была проблема, что я не рассматривал этот бой как очень серьезный. Даже несмотря на то, что здесь был титул временного чемпиона, но как-то вот так и произошло.

- Как ты сам для себя оцениваешь титул врменного чемпиона?

- Честно сказать, это приятно, конечно. И я бы однозначно не стал называть себя чемпионом мира на данный момент, потому что, во-первых, это и не титул чемпиона мира, он временный, это раз. А во-вторых, надо реально это доказывать на ринге против серьезных оппонентов. Поэтому это приятно, пояс настоящий, кстати, красивый. Но бегать с ним и кричать, рассказывать, что я чемпион, я не буду. Пока. А там посмотрим. Удастся завоевать нормальный, может.

- Этот пояс тебе сейчас гарантирует следующий бой за основной пояс чемпиона мира?

- В контракте это прописано. Но, как показывает практика, не всегда все происходит так, как написано в контракте. То есть по контракту я должен провести следующий бой с победителем пары Стивенсон - Джек, которые должны встретиться 19 мая и у победителя этой пары есть три месяца на то, чтобы провести защиту против меня. То есть это должно произойти до 19 августа. Но я понимаю, что наиболее вероятно, этого не произойдет. Но там будем смотреть.

- Ты говоришь, что наиболее вероятно, не произойдет. И что у них могут быть какие-то отмазки. Почему ты так думаешь?

- Я думаю, основная проблема заключается в том, что, как бы это грустно ни звучало, все-таки профессиональный бокс на сегодняшний день - это в первую очередь бизнес, а дальше уже спорт. Конечно, сохранились еще такие спортсмены, которые ставят на первое место спорт, но в целом есть же функционеры, которые все это организовывают, и есть телевизионные каналы и платформы, которые что-то транслируют. У них, естественно, задача заработать деньги. И когда здесь находится какой-то камень предкновения, а в данном случае, учитывая, что Стивенсон невыездной из Канады, они боксируют на HBO, а топ-ранковские боксеры боксируют на ESPN, это все имеет влияние на заработки. Поэтому здесь, я думаю, это выходит на первый план, поэтому такие моменты и происходят.

- Ты сам сказал сейчас о бизнесе. Задам вопрос - не хочешь, не отвечай. Пояс временного чемпиона мира повышает твои гонорары в следующих боях?

- Я надеюсь. Я следующих боев еще не проводил, хотелось бы (смеется). Потому что на сегодняшний день это мой единственный заработок и я для меня это тоже важно.

- Ты планируешь, если будет затягиваться ситуация, не ждать, а проводить какой-то бой, и будет ли это защитой этого временного пояса?

- На самом деле, это уже то, о чем говорится. Чтобы я провел промежуточный бой перед тем, как встретиться с победителем пары Стивенсон - Джек.

- Ты сказал, что у тебя был, наверное, лучший подготовительный лагерь к крайнему поединку. Расскажи, как складывается твой подготовительный период, сколько он у тебя длится, сколько идут спарринги.

- Даже после боя такой период, чтобы я ничего не делал в это время, это может быть максимум неделя. Я все-равно пытаюсь поддерживать форму, хотя бы крутить педали на велосипеде, пойти в бассейн поплавать, пробежаться. И в таком режиме я после боя нахожусь, в зависимости от того, когда следующий бой, в среднем около 2-3 недель.

Потом я обычно начинаю физическую подготовку. До того момента, пока я не узнаю конкретную дату, а сейчас ее говорят в среднем за два месяца, я просто делаю кардиоработу, работаю с железом.

Когда я узнаю дату, я уже строю себе официальный лагерь, который я провожу перед боем. Он длится где-то два месяца. Я делаю около восьми недель спаррингов. Утром могу делать какую-то физическую работу, вечером спарринги, мешки, снаряды, лапы.

- Как давно ты работаешь со своим тренером? Расскажи немножко о нем.

- Мой тренер Марк Контрерас, работаю я с ним с первого боя, как только сюда приехал. Первое время мы работали совместно с Робертом Гарсией, но все равно 90% времени я проводил с Марком. Роберт был здесь главным тренером, он дорабатывал и дошлифовывал что-то, а основную работу делал Марк Контрерас, он был со мной с первого моего боя.

- Ты говоришь, у тебя нет таких чисто отдыхательных пауз. Но все-таки есть определенный досуг. Находясь в Америке, чем ты себя занимаешь вне подготовки?

- В основном мы просто садимся на машину или на самолет и куда-то едем с семьей, с супругой, которая меня всегда на это сподвигает. Пока не могу выехать из США, потому что сейчас такой период, мы работаем над документами, и мы разведываем штаты.

- То есть тебя можно назвать путешественником?

- Ну можно и так сказать. Знаете, как анекдот, когда отец сыну говорит: "Кем бы ты хотел стать?". Хотел ему помочь в жизни как-то. Сын говорит: "Пап, хотел бы стать путешественником". Отец говорит: "Я понял, первое путешествие в армию". Вот так и я.

- А кроме армии, в Америке какие места тебе больше всего нравятся, где ты уже побывал?

- Мне на самом деле очень нравится природа Америки. Лет 10 назад мне Америка представлялась такой... Вот что такое Нью-Йорк? Это мегаполис, это каменные джунгли, люди, движение. Вот так я себе все и представлял. Я никогда не думал до того момента, как сюда приехал, что настолько богатая природа. Здесь все есть - горы, озера, океаны, джунгли, пустыни. Даже если брать конкретно Калифорнию, тоже очень интересный штат. Три часа поехал в одну сторону - попал на горнолыжный курорт. Поехал в Малибу или Сан-Диего - там уже водичка потеплее, и полутропики, и пальмы растут. То есть интересно.

- Ты говоришь, что сейчас не можешь выехать. А ты знаешь, что в твоем городе, Харькове, есть достаточно мощная группа поддержки, которая за тебя болеет? Во время футбольных матчей вывешивают плакаты в поддержку тебя. Как ты это оцениваешь через океан?

- Я с ними нахожусь на связи постоянно и это очень приятно. Как еще это можно принимать? Когда у тебя есть хорошая поддержка, это не может не мотивировать быть лучше.

- Ты тренируешься в одном зале с Сергеем Ковалевым. Ты спаррингуешь с ним?

- Мы с ним спарринговали один раз, когда он готовился к первому бою с Уордом. И мы спарринговали весь его подготовительный лагерь, а потом как-то перестали. Сейчас он выбирает других партнеров, они работают отдельно.

- А вы с ним общаетесь здесь в зале?

- Абсолютно нормальное общение. Я не могу сказать, что я с ним близко общаюсь, но мы отлично поздравляем друг друга с праздниками и видимся здесь, общаемся.

- Но со стороны эти два поражения от Уорда насколько сильно на него подействовали?

- Как Сергей сам говорит, они на него подействовали сильно. То есть он поменялся как человек. Потому что. насколько я знаю, в свободное время от бокса Сергей любил и погулять, и все остальное. Сейчас что-то в нем поменялось, он более ответственно подходит и к подготовке, и к тренировкам, и к отдыху соответственно.

- Сейчас три чемпиона по разным версиям россияне - Бивол, Бетербиев и Ковалев. А ты идешь по четвертой тропинке - WBC. Видишь ли ты свое будущее в других версиях?

- То, что я вижу сегодня, ближайший возможный вариант - это IBF, это Бетербиев, потому что я смотрю не на то, кто какой соперник. Я отталкиваюсь от того, кто на каких платформах боксирует и с какими промоутерскими компаниями подписан. А в этом плане наиболее вероятен бой с чемпионом IBF. Бивол и Ковалев, я думаю, скорее всего между собой подерутся в скором времени.



- Насколько я знаю, у тебя нестандартное для спортсмена образование - ты педагогический закончил, юридический. Это попытка устроить свое будущее после бокса вне бокса?

- Я на самом деле не знаю, как оно в будущем будет. И когда я поступал в Харьковскую юридическую академию, это был такой период, когда я не понимал свое будущее в боксе. То есть у меня был такой момент, когда я думал, что дальше? Либо боксировать, либо не боксировать. Даже был такой момент, когда я бросал на полгода, уже думал, что все. И как раз в этот период я решил заняться образованием. Закончил академию, плюс у меня есть с педа еще диплом.

Я стараюсь всегда все делать правильно. Вот есть такое понятие "правильно". Ты, например, закончил школу и должен дальше учиться. Все нормальные ребята идут учиться, а не дурака валяют. Вот я в принципе так и делал. Я никогда не строил планов, что я хочу стать юристом или адвокатом. Я думал: это было бы хорошо. И вот пошел и закончил.

- Ты говоришь о том, что ты делаешь правильно...

- Ну получается не всегда (смеется).

- Но ты планируешь же свою жизнь.

- Да.

- Если говорить не о мечтах, а о целях, как ты планируешь ближайший свой год?

- Ближайший свой год планирую не вылазить из зала, пахать как лошадь. И пояс есть уже, теперь и титул нужен. Стать уже полноценным чемпионом, ну и посмотреть, что в других версиях творится. Вот такой план.

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