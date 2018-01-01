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Ковалев до конца года планирует провести два боя

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Первый поединок пройдет в США, второй - в России.
Сергей Ковалев
Сергей Ковалев
BoxingScene.com

Чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе россиянин Сергей Ковалев в этом году планирует еще дважды выйти на ринг.

Первый бой запланирован в августе в США против, предположительно, колумбийца Элейдера Альвареса, а в конце года Сергей отбоксирует в рамках вечера бокса в Екатеринбурге.

"У Ковалева следующий бой в Америке запланирован на август, уже проведены согласования с HBO. А на конец года мы планируем его бой в Екатеринбурге", - рассказал Р-Спорт исполнительный директор промоутерской компании RCC Boxing Promotions Алексей Титов.

В текущем году на счету Сергея одна успешная защита титула — 3 марта в Нью-Йорке он нокаутировал в 7-м раунде Игоря Михалкина.

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Теги: Сергей Ковалев, бокс
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