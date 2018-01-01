Тренер Головкина о следующем сопернике: Деревянченко пока ничего не доказал

Абель Санчес порассуждал о следующем сопернике Геннадия Головкина.

Абель Санчес рассказал о дальнейших планах своего подопечного Геннадия Головкина, а также объяснил, по каким причинам казахстанцу не удастся объединить все пояса в среднем весе.



"У нас в приоритете, чтобы Головкин всегда был в тонусе. Но мы знаем теперь, что он не сможет объединить все пояса из-за Сондерса. Сондерс никогда не будет драться с GGG, потому что Сондерс ищет большие деньги. Он попросил семь миллионов долларов за бой с Дэниэлем Джейкобсом. Представьте, сколько бы он попросил за встречу с Головкиным. Поэтому мы точно знаем, что мы не получим этот пояс. Пояса не так важны, как интересы Геннадия.



Что касается следующих соперников Геннадия, то ими могут стать Мурата, Джейкобс, Чарло, Деревянченко. Надеемся и на реванш с "Канело". Этот бой должен состояться ради нашего спорта. Я думаю, что Головкин достаточно молод, он может биться до 40 лет, так как он заботится о себе и о своем здоровье.



Альварес нам тоже интересен. Это не битва за деньги, но она должна ответить на некоторые вопросы, которые остались в сентябре прошлого года.



Я думаю, что Джейкобс и Чарло встретятся в ринге, и это будет отличный бой. Скажем, что Чарло легко победит Джейкобса, в этом случае Чарло приблизится к поединку с Головкиным. Тогда этот бой можно продать. Другой парень с IBF (Деревянченко) пока ничего не доказал. Он ничего не сделал для нас", - приводит слова Санчеса Boxingnews24.com.

Ранее сообщалось, что Головкин повторил рекорд Хопкинса, защитив титулы в 20-й раз подряд.

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