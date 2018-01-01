Линарес пообещал, что не сдастся по ходу боя с Ломаченко

Хорхе Линарес дал обещание перед встречей с Василием Ломаченко.

Чемпион мира по версии WBА в легком весе венесуэлец Хорхе Линарес поделился ожиданиями от поединка с украинцем Василием Ломаченко.

"Знаете, могу с уверенностью сказать, что я не сдамся. Я никогда не сдамся. Сейчас все вокруг говорят, что я сдамся, как и все остальные, но я это не буду делать. Я из тех парней, которые либо со щитом, или на щите ", - цитирует Линареса ESPN Los Golpes.

Напомним, что бой Ломаченко – Линарес состоится 12 мая в Нью-Йорке на арене театра Madison Square Garden.

iSport.ua проведет текстовую трансляцию боя Ломаченко - Линарес.

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