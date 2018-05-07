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Фьюри – Беллью: Готов нокаутировать тебя в первом раунде

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Скандальный британец готов встретиться на ринге со своим соотечественником.
Тайсон Фьюри
Тайсон Фьюри
Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри прокомментировал итоги поединка между Дэвидом Хэем и Тони Беллью и отреагировал на вызов со стороны второго на бой.

"Мне было жаль Хэя. После всего, через что мы прошли, мне было просто его жаль. Тони Беллью был хорош на ринге, придерживался своего плана, но Дэвид был просто расстрелян ударами.

Мне нравится Беллью, но он не может победить меня в боксе. Как думаете, как много времени продержится Беллью в бою со мной? Я думаю, он мог бы бить меня обеими руками, а я держал бы свои руки за спиной.

Он слишком стар, и он устал бы после пяти или шести ударов. Если ты меня слышишь, то я готов нокаутировать тебя в первом раунде, а потом ты получишь от меня работу чистильщика обуви", – цитирует Фьюри BoxingScene.

Ранее сообщалось, что Фьюри и Бриггс договорились о поединке в сентябре в соцсети.

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Теги: Тайсон Фьюри, Тони Беллью, бокс
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Комментариев (1)
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ЛапотьЛабутен  (аноним)  07.05.2018, 10:17
Оценка:  +1
ЛапотьЛабутен
Фьюри даст пиздюлей этому выскочке Беллью))))))).
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