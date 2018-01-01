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Top Rank попросила скрыть информацию о вечере бокса Ломаченко-Линарес

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Промоутерской компании не нравится, как идут продажи билетов на бой.
Ломаченко - Линарес
Ломаченко - Линарес

Сайт Boxrec.com, являющийся официальной базой данных профессионального бокса, скрыл информацию о вечере бокса 12 мая, главным событием которого должен стать поединок между Василием Ломаченко и Хорхе Линаресом.

Как пояснил в Твиттере сотрудник Boxrec Грей Джонсон, ответственный за информацию о боях, проходящих в США, сведения об этом вечере бокса были скрыты по просьбе организаторов — промоутерской компании Top Rank.

Сейчас доступ к данным о шоу имеют только организаторы и сотрудники спортивной комиссии штата. По словам Джонсона речь не идет об отмене вечера, вся информация о нем снова должна появиться в открытом доступе 10 мая.

В соцсетях высказывают предположения, что это связано с тем, что организаторы боя Ломаченко-Линарес крайне недовольны темпами продажи билетов и опасаются, что шоу окажется убыточным.

Напомним, что бой Ломаченко – Линарес состоится 12 мая в Нью-Йорке на арене театра Madison Square Garden.

iSport.ua проведет текстовую трансляцию боя Ломаченко - Линарес.

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Теги: Василий Ломаченко, Хорхе Линарес, бокс
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