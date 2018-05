Top Rank попросила скрыть информацию о вечере бокса Ломаченко-Линарес

Сайт Boxrec.com, являющийся официальной базой данных профессионального бокса, скрыл информацию о вечере бокса 12 мая, главным событием которого должен стать поединок между Василием Ломаченко и Хорхе Линаресом.

Как пояснил в Твиттере сотрудник Boxrec Грей Джонсон, ответственный за информацию о боях, проходящих в США, сведения об этом вечере бокса были скрыты по просьбе организаторов — промоутерской компании Top Rank.

Сейчас доступ к данным о шоу имеют только организаторы и сотрудники спортивной комиссии штата. По словам Джонсона речь не идет об отмене вечера, вся информация о нем снова должна появиться в открытом доступе 10 мая.

Had a few people ask: Loma-Linares is still happening, card was set to private at Top Rank matchmakers request for a few days, full card will be public May 10th