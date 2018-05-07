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Головкин попросил об еще одной отсрочке обязательной защиты титула IBF

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Казахстанец рискует потерять титул по линии данной боксерской организации.
Геннадий Головкин
Геннадий Головкин
Getty Images

Чемпион WBC, WBA Super, IBF в среднем весе Геннадий Головкин (38-0-1, 34 КО) просит Международную федерацию бокса (IBF) пересмотреть свое решение – в организации требуют от чемпиона провести обязательную защиту титула с украинцем Сергеем Деревянченко (12-0, 10 КО) до 3 августа 2018 года. В противном случае Головкин будет лишен титула IBF, сообщает vRINGe.com, ссылаясь на слова промоутера Тома Леффлера (360/GGG Promotions).

Напомним, ранее Головкин уже воспользовался отсрочкой обязательной защиты титула для того, чтобы 5 мая провести бой с Ванесом Мартиросяном (36-4-1, 21 КО). Поединок Головкина и Мартиросяна ожидаемо не получился конкурентным – чемпион нокаутировал претендента во втором раунде.

По правилам IBF две кряду отсрочки обязательной защиты титула запрещены, а сама организация (в отличие от коллег из WBC и WBA) действует строго по уставу.

Отметим, Головкин планирует вместо поединка с Деревянченко устроить финансово-выгодный бой-реванш с мексиканцем Саулем Альваресом (49-1-2, 34 КО). Первый бой между Головкиным и Альваресом состоялся в сентябре 2017 года и завершился вничью.

Ранее сообщалось, что Головкин повторил рекорд Хопкинса, защитив титулы в 20-й раз подряд.

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Теги: Геннадий Головкин, IBF, пояс, Сергей Деревянченко, защита, бокс
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Комментариев (1)
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ЛапотьЛабутен  (аноним)  07.05.2018, 09:32
Оценка:  0
ЛапотьЛабутен
Гамно -боксер этот казах)))))). Крутит, как цыган солнцем))))). С тем выйду, а с этим нет((((((. Кароче говоря Гамно оно))))).
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