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Фьюри и Бриггс договорились о поединке в сентябре в соцсети

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Экс-чемпионы мира договорились о предстоящем поединке во время трансляции в Instagram.
Тайсон Фьюри
Тайсон Фьюри
givemesport.com

Бывшие чемпионы мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри и Шеннон Бриггс договорились провести бой в сентябре.

Устная договоренность была достигнута в видеочате Instagram: Фьюри общался со своими фанатами, и заметив среди комментирующих Бриггса, пригласил его присоединиться к чату в видеорежиме.

Появившись в видеочате, Бриггс сообщил, что ведет трансляцию, сидя на унитазе, и сразу спросил, когда они с Фьюри смогут встретиться на ринге.

"В сентябре, – ответил Фьюри. – Только не придумывай никаких оправданий, когда побьешь меня и нокаутируешь. Не хочу, чтобы ты сразу начал сказать по рингу, веди себя как джентльмен".

После этого соединение с Бриггсом оборвалось.

Напомним, ранее сообщалось, что Фьюри намерен провести около 5 боев до конца года.

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Теги: Тайсон Фьюри, Шенон Бриггс, соцсети, Instagram, бой, бокс
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