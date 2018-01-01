Беллью: Фьюри не является панчером, я бы нокаутировал его
Почетный чемпион мира по версии WBC в первом тяжелом весе Тони Беллью продолжает называть имена потенциальных соперников на следующий бой, упомянув и экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри.
"Мне нравится бой с Фьюри, и я бы с радостью его нокаутировал. Тайминг решает в нашем спорте все.
Я не говорю, что смог бы одолеть того Фьюри, который побил Кличко в 2015 году, но он не такой панчер, как Хэй или Джошуа. Он быстрый и неуловимый для нашей весовой категории. Мне нравится такой поединок", - цитирует Беллью BoxingScene.
Напомним, что минувшей ночью Тони Беллью за пять раундов нокаутировал экс-чемпиона мира в двух весовых категориях Дэвида Хэя.
Смотрите также видео нокаута в поединке Беллью – Хэй.
Подписывайтесь на нашу страничку о боксе в Telegram!
Полная версия правил