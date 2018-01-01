Мартиросян посоветовал Альваресу бежать от Головкина
Бывший претендент на титул чемпион мира Ванес Мартиросян, проигравший нокаутом Геннадию Головкину, отдал должное боксеру из Казахстана. Также спортсмен дал совет Саулю Альваресу, которого в скором времени может ждать повторная встреча с Головкиным.
"Альваресу есть что доказывать. Я понимаю, почему он пытался получить дополнительное преимущество, потребляя мясо с кленбутеролом. Головкин — настоящий мужик. Он выступает на таком уровне в 36 лет. Я хотел понять, что у него есть и ввязался с ним в бой, после чего он здорово поймал меня. Головкин проделал хорошую работу. Мой совет Альваресу? Бежать", – приводит слова Мартиросяна Fightnews.
Смотри также видео нокаута в бою Головкин – Мартиросян. Также казахстанцу удалось сравняться с Бернардом Хопкинсом по числу защит титула чемпиона мира в среднем весе.
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