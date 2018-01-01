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Мартиросян посоветовал Альваресу бежать от Головкина

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Геннадий Головкин не испытал трудностей в поединке с Ванесом Мартиросяном.
Ванес Мартиросян
Ванес Мартиросян
Getty Images

Бывший претендент на титул чемпион мира Ванес Мартиросян, проигравший нокаутом Геннадию Головкину, отдал должное боксеру из Казахстана. Также спортсмен дал совет Саулю Альваресу, которого в скором времени может ждать повторная встреча с Головкиным.

"Альваресу есть что доказывать. Я понимаю, почему он пытался получить дополнительное преимущество, потребляя мясо с кленбутеролом. Головкин — настоящий мужик. Он выступает на таком уровне в 36 лет. Я хотел понять, что у него есть и ввязался с ним в бой, после чего он здорово поймал меня. Головкин проделал хорошую работу. Мой совет Альваресу? Бежать", – приводит слова Мартиросяна Fightnews.

Смотри также видео нокаута в бою Головкин – Мартиросян. Также казахстанцу удалось сравняться с Бернардом Хопкинсом по числу защит титула чемпиона мира в среднем весе.

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Теги: Геннадий Головкин, бокс, Ванес Мартиросян
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