Мартиросян посоветовал Альваресу бежать от Головкина

Геннадий Головкин не испытал трудностей в поединке с Ванесом Мартиросяном.

Бывший претендент на титул чемпион мира Ванес Мартиросян, проигравший нокаутом Геннадию Головкину, отдал должное боксеру из Казахстана. Также спортсмен дал совет Саулю Альваресу, которого в скором времени может ждать повторная встреча с Головкиным.

"Альваресу есть что доказывать. Я понимаю, почему он пытался получить дополнительное преимущество, потребляя мясо с кленбутеролом. Головкин — настоящий мужик. Он выступает на таком уровне в 36 лет. Я хотел понять, что у него есть и ввязался с ним в бой, после чего он здорово поймал меня. Головкин проделал хорошую работу. Мой совет Альваресу? Бежать", – приводит слова Мартиросяна Fightnews.

Смотри также видео нокаута в бою Головкин – Мартиросян. Также казахстанцу удалось сравняться с Бернардом Хопкинсом по числу защит титула чемпиона мира в среднем весе.

Подписывайтесь на нашу страничку о боксе в Telegram!