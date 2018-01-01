Хэй: Уход на пенсию? Не знаю, для начала мне нужно посмотреть видео

Дэвид Хэй не сумел реабилитироваться в реванше с Тони Беллью.

Дэвид Хэй потерпел сокрушительное поражение от Тони Беллью, уступив тому досрочно и трижды при этом побывав в нокдаунах. Тем не менее 37-летний боксер не уверен, что на этом его карьера подошла к концу.

"Беллью работал в бою достаточно умно, я же не сумел с этим справиться. Я думал, что уже вошёл в ритм боя, но на самом деле это было не так. Уход на пенсию? Не знаю, для начала мне нужно посмотреть видео боя и понять, что я делал неправильно. У Тони получился хороший бой, а у меня нет. Возможно, если я вернусь, мне удастся выступить лучше", – приводит слова Хэя Boxingnews24.

Смотри также видео нокаута в бою Хэй – Беллью.

Подписывайтесь на нашу страничку о боксе в Telegram!