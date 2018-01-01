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Мартиросян – о поражении Головкину: Меня будто сбил поезд

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Геннадий Головкин справился с Ванесом Мартиросяном во втором раунде боя.
Ванес Мартиросян в бою с Геннадием Головкиным
Ванес Мартиросян в бою с Геннадием Головкиным
Getty Images

Ванес Мартиросян поделился впечатлениями от сокрушительного поражения, которое он потерпел в бою с чемпионом мира Геннадием Головкиным, отдельно отметив мощь ударов казахстанца.

"Меня будто сбил поезд. Я не говорю об одном ударе, я подразумеваю все его атаки. Это были самые тяжелые удары, которые я когда-либо пропускал", — приводит слова американца армянского происхождения RingTV.

Смотри также видео нокаута в бою Головкин – Мартиросян. Также казахстанцу удалось сравняться с Бернардом Хопкинсом по числу защит титула чемпиона мира в среднем весе.

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Теги: Геннадий Головкин, бокс, Ванес Мартиросян
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