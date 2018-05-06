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Беллью намерен провести бой с Уордом, Гассиевым или Усиком

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Британец поделился планами на будущее.
Тони Беллью
Тони Беллью
Getty Images

Почетный чемпион мира по версии WBC в первом тяжелом весе Тони Беллью дал понять, что следующий поединок он намерен провести в привычной весовой категории, а не в супертяжелом весе.

По словам британца, он рассматривает варианты организации боя с Андре Уордом, Муратом Гассиевым или Александром Усиком.

"Это хорошее путешествие, но я не знаю, где оно продолжится дальше. Я выступаю в суперсерии каждый раз. Все мои поединки – это суперсерия. Усик, Уорд, Гассиев. Я продолжу побеждать, просто дайте мне кого-то из них", – цитирует британца BoxingScene.

Напомним, что минувшей ночью Тони Беллью за пять раундов нокаутировал экс-чемпиона мира в двух весовых категориях Дэвида Хэя.

Смотрите также видео нокаута в поединке Беллью – Хэй.

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Теги: Тони Беллью, Андре Уорд, Мурат Гассиев, Александр Усик, бокс
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Комментариев (1)
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Поветкин  (аноним)  06.05.2018, 11:15
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Поветкин
Я сразу же захотел отсосать у Беллью. Баксировать не буду, нихачю. Хачю в пуканчик))))).
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