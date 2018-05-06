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Головкин: Если хотите, приходите и попробуйте забрать мои пояса

Комментариев: 2
Казахстанец – о своей победе над Ванесом Мартиросяном.
Геннадий Головкин
Геннадий Головкин
Getty Images

Геннадий Головкин прокомментировал победу над Ванесом Мартиросяном, который был отправлен в нокаут во втором раунде чемпионского боя.

"Я чувствую себя отлично. Я вернулся. Спасибо большое моим друзьям из Казахстана и всем, кто поддерживал. Ванес – отличный боец, он нанес мне пару хороших ударов. В первом раунде думал, что это будет серьезное дело, но во втором все закончилось.

Это большой подарок для всех на Синко де Майо (национальный праздник Мексики в честь победы мексиканских войск в битве при Пуэбле 5 мая 1862 года – примечание редакции). Я готов драться с кем угодно. Если Канело готов, то я тоже готов. Я девять лет являюсь чемпионом. Если хотите, приходите и попробуйте забрать мои пояса", – заявил казахстанец после боя.

Смотри также видео нокаута в бою Головкин – Мартиросян. Также казахстанцу удалось сравняться с Бернардом Хопкинсом по числу защит титула чемпиона мира в среднем весе.

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Теги: Геннадий Головкин, бокс, Ванес Мартиросян
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Комментариев (2)
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петенька  (аноним)  06.05.2018, 10:28
Оценка:  0
петенька
Хочу в пуканчик!
Поветкин  (аноним)  06.05.2018, 10:27
Оценка:  0
Поветкин
Хочу в похотливый пуканчик от Мартиросяна))))). Русские, кто хочет отсосать у казаха, занимаем очередь за мной.
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