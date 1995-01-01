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Головкин повторил рекорд Хопкинса, защитив титулы в 20-й раз подряд

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Казахстанец повторил рекорд по числу защит титула чемпиона мира в среднем весе.
Геннадий Головкин и его титулы
Геннадий Головкин и его титулы
Getty Images

Геннадий Головкин (38-0-1, 34 КО), нокаутировавший Ванеса Мартиросяна (36-4-1, 21 КО), в 20-й раз подряд защитил титулы в среднем весе.

Таким образом, он сравнялся по этому показателю с Бернардом Хопкинсом, который, провел 20 защит в период с 1995 по 2005 год.

Напомним, 35-летний казахтанец защитил титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирного боксерского совета (WBC) и Международной боксерской организации (IBO) в весовой категории до 72,6 кг.

Смотри также видео нокаута в бою Головкин – Мартиросян.

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Теги: Геннадий Головкин, бокс, Ванес Мартиросян, рекорд, Бернард Хопкинс
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