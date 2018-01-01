Головкин - Мартиросян: видео нокаута боя

Головкин нокаутировал Мартиросяна во втором раунде в поединке 5 мая в США.

Казахстанский боксер Геннадий Головкин одержал победу нокаутом во втором раунде над американцем армянского происхождения Ванесом Мартиросяном. Поединок прошел 5 мая на арене StubHub Center в Карсоне (штат Калифорния, США).

Во втором раунде Головкин зажал Мартиросяна у канатов и разгрузил серию акцентированных ударов. Претендент оказался на канвасе и решил больше не вставать.

Подробности боя читайте в нашем онлайне. Смотрите также полное видео боя Головкин - Мартиросян.

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