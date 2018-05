Головкин нокаутировал Мартиросяна во втором раунде

Казахстанский боксер Геннадий Головкин одержал победу нокаутом во втором раунде над американцем армянского происхождения Ванесом Мартиросяном. Поединок прошел 5 мая на арене StubHub Center в Карсоне (штат Калифорния, США).

С первых секунд стартового раунда Головкин включился в поединок, став доминировать в ринге, хотя в концовке первого раунда секундная потеря внимания стоила Головкину двух сильных пропущенных ударов.

Успел нанести пару ударов Мартиросян и во втором раунде, но потом пропущенная серия ударов и Мартиросян оказался на канвасе, не сумев подняться.

