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Головкин нокаутировал Мартиросяна во втором раунде

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Геннадий Головкин не испытал трудностей в поединке с Ванесом Мартиросяном.
Головкин нокаутировал Мартиросяна
Головкин нокаутировал Мартиросяна
twitter.com/HBOboxing

Казахстанский боксер Геннадий Головкин одержал победу нокаутом во втором раунде над американцем армянского происхождения Ванесом Мартиросяном. Поединок прошел 5 мая на арене StubHub Center в Карсоне (штат Калифорния, США).

С первых секунд стартового раунда Головкин включился в поединок, став доминировать в ринге, хотя в концовке первого раунда секундная потеря внимания стоила Головкину двух сильных пропущенных ударов.

Успел нанести пару ударов Мартиросян и во втором раунде, но потом пропущенная серия ударов и Мартиросян оказался на канвасе, не сумев подняться.

Для 36-летнего казахстанского боксера эта победа стала 38-й (34 нокаутом) в 39 боях на профессиональном ринге. Стоит отметить, что для Головкина это была 19-я защита титула WBA, 17-я - IBO и четвертая - WBC. Пояс IBF на кону поединка не стоял.

Подробности боя читайте в нашем онлайне.

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Теги: Геннадий Головкин, бокс, Ванес Мартиросян
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