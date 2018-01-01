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Белью - Хэй: видео нокаута

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В рейтинговом 12-раундовом бою британец Тони Белью досрочно победил своего соотечественника Дэвида Хэя. Смотри видео нокаута.
Белью техническим нокаутом победил Хэя
Белью техническим нокаутом победил Хэя
Getty Images

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях британец Дэвид Хэй не сумел взять реванш у бывшего чемпиона WBC в весовой категории до 90,71 кг соотечественника Тони Белью. В 12-раундовом поединке супертяжелой весовой категории в Лондоне на  “О2 Арене“ Белью выиграл техническим нокаутом в 5 раунде.

В третьем раунде Хэй дважды оказывался в нокдауне, но смог встать:

В пятом отрезке поединка Белью в третий раз отправил соперника на канвас, а затем отправился его добивать, однако рефери остановил бой:

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Теги: бокс, Дэвид Хэй, Тони Белью, видео нокаута, видео боя
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Источник: iSport.ua

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