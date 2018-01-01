Хэй не сумел взять реванш у Белью, проиграв техническим нокаутом

Бой Тони Белью и Дэвида Хэя длился всего пять раундов.

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях британец Дэвид Хэй не сумел взять реванш у бывшего чемпиона WBC в весовой категории до 90,71 кг соотечественника Тони Белью. В 12-раундовом поединке супертяжелой весовой категории в Лондоне на “О2 Арене“ Белью выиграл техническим нокаутом в 5 раунде.

Стартовые два раунда прошли в невысоком темпе, в которых преимущество было на стороне Хэя. Он действовал активнее соперника, больше работая первым номером. Но в концовке третьего раунда Белью, увернувшись от серии ударов противника, пошел вперед и настиг Хэя в углу, отправив того в нокдаун. Через некоторое время Хэй решил посостязаться в открытом бою, вступил в размен ударами и снова оказался на полу. Дэвид сумел продолжить бой, с трудом державшись на ногах.

Четвертый раунд прошел при доминировании Белью. Казалось, что Тони уже сейчас закончит бой, отправив соперника, который с трудом передвигался по рингу, в нокаут. Но Хэй дотерпел до конца раунда.

Вначале 5-го казалось, что Дэвид Хэй казалось, восстановился и с новыми силами продолжил боксировать. Тем не менее за минуту до конца раунда Хэй пропустил сильный удар слева и в третий раз по ходу поединка оказался в нокдауне. Он поднялся на ноги и продолжил бой, но через несколько секунд Белью зажал его у канатов и провел ряд безответных атак, после которых судья остановил поединок, присудив ему победу техническим нокаутом.

Напомним, первый поединок этих боксеров состоялся 4 марта 2017 года. Тогда в Хэй также победа досталась Белью. Он победил своего соперника техническим нокаутом в 11-м раунде.

Отметим, что тогда Хэй в шестом раунде получил травму ноги и побывав в нескольких нокдаунах, в 11-м раунде секунданты отказались от продолжения боя, выбросив белое полотенце. После Дэвид боя был прооперирован. Что касается Белью, то тот в поединке сломал руку.

Подписывайтесь на нашу страничку о боксе в Telegram!