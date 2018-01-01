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Беринчик: Будем смотреть бой Ломаченко и Линареса, королька этого недобитого

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Денис Беринчик прогнозирует Линаресу неудачный год.
Денис Беринчик
Денис Беринчик
instagram.com/berinchyk

Украинский боксер Денис Беринчик будет смотреть поединок Василия Ломаченко с венесуэльцем Хорхе Линаресом, которого назвал "недобитым корольком".

Беринчик спрогнозировал победу украинскому чемпиону, а Линаресу - горечь поражения. Об этом обладатель титула WBO Oriental рассказал во время прямой трансляции в Instagram.

"12 мая будем смотреть прекрасный бой Василия Ломаченко и Линареса, королька этого недобитого. Линарес будет плох в этом году, думаю, он снова почувствует горечь поражения, ему не привыкать", - сказал Беринчик.

Смотри также подборку самых эпатажных выходов в ринг Дениса Беринчика.

Напомним, поединок Ломаченко - Линарес состоится в Нью-Йорке 12 мая.

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Теги: Денис Беринчик, Василий Ломаченко, Хорхе Линарес, бокс
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