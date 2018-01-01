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Альварес проведет два боя до конца 2018 года - промоутер

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Сауль Альварес выйдет в ринг в сентябре и декабре.
Сауль Альварес
Сауль Альварес
Getty Images

Мексиканский боксер Сауль Альварес до конца текущего года проведет два боя. По словам промоутера Оскара де ла Хойи, боксер выйдет в ринг в сентябре и декабре. 

"Альварес проведет бой в сентябре, а затем еще в декабре. Я хочу, чтобы он оставался активным в плане боев. Сам Сауль хочет драться как можно чаще. Неважно, будет один из этих боев с Головкиным или нет. Поезд Альвареса продолжает двигаться вперед", - цитирует де ла Хойю Boxingnews24.

Напомним, сейчас Сауль Альварес отбывает дисквалификацию из-за обнаруженного в его организме запрещенного вещества. По этой причине Альварес вынужден был отказаться от реванша с Геннадием Головкиным, который вместо Канело теперь встретится с Ванесом Мартиросяном.

Ранее Геннадий Головкин заявил, что вероятность поединка с Альваресом равна 10 процентам.

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Теги: Сауль Альварес, Оскар Де Ла Хойя, Геннадий Головкин, бокс
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