Головкин – Мартиросян: онлайн трансляция начнется 6 мая в 6:00

Геннадий Головкин проведет бой против Ванеса Мартиросяна в США. iSport.ua проведет текстовую трансляцию боя Головкин – Мартиросян.

Чемпион мира по версиям WBA, IBF, WBC и IBO казахстанец Геннадий Головкин 5 мая на арене StubHub Center в Карсоне проведет свой очередной бой. Соперником Головкина будет американский боксер армянского происхождения Ванес Мартиросян.

Геннадий Головкин – мощный и техничный панчер, выигравший большинство своих поединков досрочно. На протяжении свой карьеры он одержал 23 победы нокаутом подряд. На данный момент Геннадий занимает второе место по количеству защит титула чемпиона мира в среднем весе – 19.

Но в тоже время Мартиросян ни разу не был в нокауте. Правда, Ванес долго не появлялся на ринге и не проводил официальных боев. Последний поединок для него был в мае 2016 года с Эрисландой Ларой, в котором он уступил единогласным решением судей. Ванес неплохо двигается по рингу и обладает отличным ударом с правой, так что проблемы Головкину он создать может.

По мнению букмекеров, казахстанский боксер является фаворитом поединка.

Так, на победу Головкина компания bwin принимает ставки с коэффициентом 1,03. На успех американца – 20,0. Ничья в данном противостоянии оценивается в 59,0.

iSport.ua проведет текстовую онлайн трансляцию боя Головкин – Мартиросян, которая будет доступна в этой новости в воскресенье, 6 мая, начиная с 6:00 по киевскому времени.

Смотрите лучшие нокауты в боях Мартиросяна и Головкина:

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