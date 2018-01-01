Мартиросян: Я разрушу все планы Головкина, пришло мое время

Ванес Мартиросян пообещал стать кошмаром для Геннадия Головкина.

Американский соперник Геннадия Головкина Ванес Мартиросян заявил, что разрушит все планы казахстанца на бой.

"Я стану его ночным кошмаром и разрушу все планы. С каким бы планом он ни вышел на бой, я его разрушу. Я не чувствую никакого давления. Вы меня еще не знаете, но зато я знаю, что буду делать в этом бою. Вы все увидите. Пришло мое время", цитирует Мартиросяна BoxingScene.

Ранее Головкин заявил, что победить нокаутом в бою с Мартиросяном - не самое важное.

Напомним, Геннадий Головкин и Ванес Мартиросян встретятся 5 мая в Карсоне. На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция боя, которая начнется 6 мая в 6:00 по киевскому времени.

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