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Мартиросян: Я разрушу все планы Головкина, пришло мое время

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Ванес Мартиросян пообещал стать кошмаром для Геннадия Головкина.
Геннадий Головкин и Ванес Мартиросян
Геннадий Головкин и Ванес Мартиросян
boxingscene.com

Американский соперник Геннадия Головкина Ванес Мартиросян заявил, что разрушит все планы казахстанца на бой.

"Я стану его ночным кошмаром и разрушу все планы. С каким бы планом он ни вышел на бой, я его разрушу. Я не чувствую никакого давления. Вы меня еще не знаете, но зато я знаю, что буду делать в этом бою. Вы все увидите. Пришло мое время", цитирует Мартиросяна BoxingScene.

Ранее Головкин заявил, что победить нокаутом в бою с Мартиросяном - не самое важное.

Напомним, Геннадий Головкин и Ванес Мартиросян встретятся 5 мая в Карсоне. На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция боя, которая начнется 6 мая в 6:00 по киевскому времени. 

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Теги: Геннадий Головкин, Ванес Мартиросян, бокс, бой
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