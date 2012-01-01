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Беринчику - 30: подборка самых эпатажных выходов боксера в ринг

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Украинскому боксер Денису Беринчику исполнилось 30 лет.
Денис Беринчик
Денис Беринчик
instagram.com/berinchyk

Сегодня, 5 мая, исполняется 30 лет восходящей звезде украинского бокса Денису Беринчику. Он родился 5 мая 1988 года в Краснодоне Луганской области. Спортивные комментаторы его относят к "золотому поколению" украинского бокса наряду с Александром Усиком, Василием Ломаченко и Александром Гвоздиком.

Первый значительный успех Дениса – серебряная медаль Олимпийских игр 2012 года в Лондоне. После завершения боя Беринчик, как и его близкий друг Александр Усик, станцевал гопак. Этот танец – самая "невинная выходка" боксера в ринге. В августе 2015 года он провел первый профессиональный бой. И сразу начал удивлять публику театрализованными представлениями. То он выходил в ринг в костюме казака, то гладиатора, то мотоциклиста и даже Мишки – символа Олимпийских игр 1980 года. 

"У меня много олимпийских мишек, и я тоже олимпийский мишка", – рассказал боксер о своем увлечении.

За неполные три года Денис провел восемь профессиональных поединков, в пяти из них бой закончил нокаутом соперника. 

"Мне еще далеко шагать до звания чемпиона мира, но я к этому иду", – сказал боксер в интервью телеканалу Интер. Программа "Утро с Интером с 7.00 до 10.30" собрала самые эпатажные появления восходящей звезды украинского бокса в ринге.

Ближайший значимый для украинских болельщиков поединок – бой лучшего боксера 2017 года Василия Ломаченко с Хорхе Линаресом. Василий попытается отобрать у венесуэльца титул чемпиона мира по версии WBA. Начало прямой трансляции поединка в программе Большой бокс на телеканале Интер 13 мая, в 2:00. А накануне поединка, 12 мая в 0:15 Интер покажет премьеру документального проекта собственного производства о Василии Ломаченко – Боксер года. Бой будет показан в повторе на Интере 13 мая в 7:00.

Ранее сообщалось, когда Беринчик проведет свой следующий бой.

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Теги: Денис Беринчик, бокс, видео
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