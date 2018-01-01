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Головкин: Победить нокаутом - не самое главное

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В преддверии боя с Мартиросяном Головкин отметил, что для него не играет роли, победит он нокаутом или нет.
Геннадий Головкин
Геннадий Головкин
Getty Images

5 мая в Карсоне, Калифорния, США, пройдет вечер бокса, где главным событием станет поединок в среднем весе между Геннадием Головкиным и Ванесом Мартиросяном.

"Не играет особой роли, смогу ли я победить нокаутом. Это не самое главное. Конечно, я хотел бы выиграть нокаутом. Но это не главное. Возможно, я выиграю по очкам. Гораздо важнее то, что если я выиграю нокаутом, то мне легче будет драться с хорошим соперником в следующем поединке", - цитирует Головкина BoxingScene.

Ранее Головкин и Мартиросян прошли церемонию взвешивания перед боем.

Также стали известны гонорары боксеров.

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Теги: Геннадий Головкин, Ванес Мартиросян, бой, бокс
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