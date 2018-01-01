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Тренер Головкина: Мартиросян очень опасен

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Абель Санчес считает, что Ванес Мартиросян - опасный соперник для его подопечного.
Тренер Головкина: Мартиросян очень опасен

Тренер Геннадия Головкина Абель Санчес поделился ожиданиями от боя своего подопечного против Ванеса артиросяна.

"Сейчас на Ванеса не оказывается никакого давления, никто не ждет от него успеха. А когда талантливый боксер выходит из-под давления, он становится очень опасен. Сейчас у него такой же шанс, как был у Бастера Дагласа в бою с Майком Тайсоном. От Дагласа тоже никто не ждал хорошего боя, но вспомните, что он смог сделать", — цитирует Абеля Санчеса BoxingScene.

Напомним, бой Головкин - Мартиросян пройдёт сегодня, 5 мая.

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Теги: Абель Санчес, Геннадий Головкин, Ванес Мартиросян
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