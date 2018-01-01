Тренер Головкина: Мартиросян очень опасен

Абель Санчес считает, что Ванес Мартиросян - опасный соперник для его подопечного.

Тренер Геннадия Головкина Абель Санчес поделился ожиданиями от боя своего подопечного против Ванеса артиросяна.

"Сейчас на Ванеса не оказывается никакого давления, никто не ждет от него успеха. А когда талантливый боксер выходит из-под давления, он становится очень опасен. Сейчас у него такой же шанс, как был у Бастера Дагласа в бою с Майком Тайсоном. От Дагласа тоже никто не ждал хорошего боя, но вспомните, что он смог сделать", — цитирует Абеля Санчеса BoxingScene.

Напомним, бой Головкин - Мартиросян пройдёт сегодня, 5 мая.

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