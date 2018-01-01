Ломаченко завершил подготовку к бою с Линаресом

Василий Ломаченко отправится в Нью-Йорк, где проведет следующий бой.

Чемпион мира во втором полулегком весе по версии WBO Василий Ломаченко завершил подготовку к бою против обладателя пояса WBA в легком весе Хорхе Линареса.

В Сети появилось фото Василия со своим отцом и тренером Анатолием Ломаченко после завершения подготовки.

После завершения спаррингов, Ломаченко отправится в Нью-Йорк на бой с Хорхе Линаресом.

Напомним, что бой Ломаченко – Линарес состоится 12 мая в Нью-Йорке на арене театра Madison Square Garden.

iSport.ua проведет текстовую трансляцию боя Ломаченко - Линарес.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!