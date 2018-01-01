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Украинец Гаджиев защитил свой пояс чемпиона WBC среди молодежи

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Рамиль Гаджиев одержал уверенную победу в Баку.
Рамиль Гаджиев
Рамиль Гаджиев

Украинский суперсердневес Рамиль Гаджиев (7-1-1, 4 КО) уверено защитил пояс чемпиона мира по версии WBС среди молодежи в поединке против аргентинца Метео Верона (27-20-3, 8 КО).

Сначала соперником Гаджиева был утвержден британец Тей Линн. Но позже британский боксер заявил, что не сможет принять участие в бою из-за травмы спины. А соперником Рамиля был выбран 28-летний аргентинец Матео Верон, который в рейтинге boxrec находился на 25 позиций выше украинца и входит в топ-100 категории.

Замена не стала проблемой для 20-летнего Гаджиева, который нокаутом во втором раунде выиграл поединок.

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Теги: Рамиль Гаджиев, бокс, WBC
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