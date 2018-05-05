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Головкин - Мартиросян: стали известны гонорары боксеров

Комментариев: 1
Стали известны гарантированные гонорары Головкина и Мартиросяна за бой.
Головкин - Мартиросян
Головкин - Мартиросян
BoxingScene.com

Стали известны гарантированные гонорары чемпиона мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super), IBF и IBO казахстанца Геннадия Головкина и американца Ванеса Мартиросяна.

По данным корреспондента Los Angeles Times Лэнса Пагмайера, казахстанец гарантированно получит один миллион долларов, а Мартиросян - 225 тысяч. Полагается ли им процент от прибыли с боя, не уточняется.

Поединок Головкин – Мартиросян состоится 5-го мая на арене StubHub Center в Карсоне – пригороде Лос-Анджелеса. Читайте анонс боя Головкин – Мартиросян.

iSport.ua проведет текстовую трансляцию боя Головкин – Мартиросян, которая начнется 6 мая в 6:00 по киевскому времени. 

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Теги: бокс, Геннадий Головкин, Ванес Мартиросян
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Комментариев (1)
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ЛапотьЛабутен  (аноним)  05.05.2018, 08:04
Оценка:  0
ЛапотьЛабутен
Купили мешка петросяна за миску плова)))).
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