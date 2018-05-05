Головкин - Мартиросян: стали известны гонорары боксеров
Стали известны гарантированные гонорары чемпиона мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super), IBF и IBO казахстанца Геннадия Головкина и американца Ванеса Мартиросяна.
По данным корреспондента Los Angeles Times Лэнса Пагмайера, казахстанец гарантированно получит один миллион долларов, а Мартиросян - 225 тысяч. Полагается ли им процент от прибыли с боя, не уточняется.
Guaranteed purses for Saturday: @GGGBoxing $1 million, @VanesBoxing $225k— Lance Pugmire (@latimespugmire) 4 мая 2018 г.
Поединок Головкин – Мартиросян состоится 5-го мая на арене StubHub Center в Карсоне – пригороде Лос-Анджелеса. Читайте анонс боя Головкин – Мартиросян.
iSport.ua проведет текстовую трансляцию боя Головкин – Мартиросян, которая начнется 6 мая в 6:00 по киевскому времени.
Подписывайтесь также на нашу страничку о боксе в Telegram!
Полная версия правил