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Головкин оказался чуть тяжелее Мартиросяна

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Геннадий Головкин и Ванес Мартиросян прошли церемонию взвешивание перед боем.
Головкин - Мартиросян
Головкин - Мартиросян

Чемпион мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super), IBF и IBO казахстанец Геннадий Головкин и американец армянского происхождения Ванес Мартиросян прошли официальную процедуру взвешивания перед боем.

При лимите среднего веса в 160 фунтов, вес Мартиросяна - 159,6 фунтов, а Головкина - 160. Разница в весе составила всего 181 грамм - 72,574 и 72,393 килограмма соответственно.

Бой Головкин – Мартиросян состоится 5-го мая на арене StubHub Center в Карсоне – пригороде Лос-Анджелеса. Читайте анонс боя Головкин – Мартиросян.

iSport.ua проведет текстовую трансляцию боя Головкин – Мартиросян, которая начнется 6 мая в 6:00 по киевскому времени. 

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Теги: бокс, Геннадий Головкин, Ванес Мартиросян
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