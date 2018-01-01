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Хэй перевесил Беллью перед реваншем

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Тони Белью и Дэвид Хэй прошли взвешивание перед боем.
Тони Беллью и Дэвид Хэй
Тони Беллью и Дэвид Хэй
BoxingScene.com

Британские боксеры Тони Белью и Дэвид Хэй прошли официальную церемонию взвешивания перед боем-реваншем, который на выходных пройдет в Лондоне.

Вес Белью составил 210 фунтов (95,4 килограмма), а Хэя - 220 фунтов (99,9 килограмма). Боксеры также провели последнюю дуэль взглядов.

Напомним, поединок Белью – Дэвид Хэй пройдет 5 мая в Лондоне на арене О2. Читайте анонс боя Беллью – Хэй.

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Теги: бокс, Дэвид Хэй, Тони Беллью, взвешивание
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