Беллью: Мне жаль Линареса, потерявшего тренера в преддверии самого важного боя в жизни

Поединок венесуэльца с Ломаченко состоится 12 мая.

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Тони Беллью (29-2-1, 19 КО) сообщил реальную, по его мнению, причину, почему обладатель титула WBA в легком весе Хорхе Линарес (44-3, 27 КО) готовится к поединку против Василия Ломаченко (10-1, 8 КО) под руководством своего брата, а не Исмаэля Саласа.

"Исмаэль Салас – это тренер мирового уровня. Фантастический специалист, которого я безмерно уважаю. Но то, что ему пришлось оставить своего давнего ученика, Хорхе Линареса, ради подготовки Дэвида Хэя – это настоящее преступление. Это просто ужасно и неправильно.

Я бессилен что-либо изменить, и мне очень жаль Хорхе Линареса – великолепного боксера, который потерял тренера в преддверии самого важного боя в жизни против Василия Ломаченко, потому что Дэвид Хэй потребовал, чтобы Салас остался с ним. Это неправильно", – приводит слова британца Press Association Sport.

Напомним, что бой Ломаченко – Линарес состоится 12 мая в Нью-Йорке на арене театра Madison Square Garden. В свою очередь поединок Белью – Дэвид Хэй (28-3, 26 КО) пройдет 5 мая в Лондоне на арене О2.

Ранее Хорхе Линарес заявил, что бой с Ломаченко на Madison Square Garden – это мечта.

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