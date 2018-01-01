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Шаг к примирению: Федор Емельяненко посетит бой своего брата

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Александр Емельяненко встретится с Габриэлем Гонзаги.
Александр и Федор Емельяненко
Александр и Федор Емельяненко
facebook.com/alex.emelyanenko

Российский боец ММА Федор Емельяненко посетит бой своего брата Александра Емельяненко, который 29 апреля в Екатеринбурге встретится с Габриэлем Гонзаги в рамках турнира RCC Boxing, сообщает sport24.ru

Отметим, что братья находятся в ссоре, но Александр подтвердил, что Федор будет присутствовать во время поединка.

"Да, Федор будет здесь", – сказал он.

Ранее у Александра и Федора случился конфликт, после которого их отношения крайне испортились.

Напомним, Федор Емельяненко победил Фрэнка Мира в главном поединке турнира Bellator 198, после чего получил поздравления от Александра.

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Теги: Федор Емельяненко, Александр Емельяненко, ММА
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