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Хэй – Беллью: анонс боя

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Дэвид Хэй попробует взять реванш у Тони Беллью.
Анонс боя Беллью – Хэй
Анонс боя Беллью – Хэй
skysports.com

Дэвид Хэй и Тони Беллью 5 мая сойдутся в реванше, который пройдет в городе Лондон на O2 Arena. Изначально бой должен был пройти 17 декабря, однако первый из них получил травму и не смог выйти на поединок.

Первая встреча боксеров завершилась неоднозначно, а победу Беллью назвали сенсационной. Тогда Дэвид, имея преимущество в весе, выглядел куда активнее своего соперника, но в шестом раунде получил травму ноги и едва не завершил бой за пределами ринга.

Примечательно, что тогда Тони ради боя с Хэем отказался от пояса WBC в тяжелом весе. Ему предоставили статус "почетного" чемпиона, а немного позже в этом дивизионе стартовала Всемирная боксерская суперсерия. Никто не знает, что было бы если бы он принял участие в WBSS. Добрался бы наш Усик до финала турнира, поскольку, вероятнее всего, именно с ним украинец сразился бы в полуфинале.

Рекорд Беллью насчитывает 31 встречу, в двух из них он потерпел поражение (Нэйтену Клеверли и Адонису Стивенсону), однажды свел поединок вничью.

На счету Хэймейкера три поражения, одно из которых мы упомянули выше. Также он известен украинскому болельщику по поединку с Владимиром Кличко. Тогда он уступил по очкам, предварительно побывав в нокдауне в 11-м раунде, и потерял титул WBA.

Неизвестно, в каких кондициях сейчас находится Хэй после травмы. В сети можно было увидеть нечастые ролики о подготовке британца к реваншу. В целом мы согласны с большинством экспертов, что он должен был забирать еще первый бой, потому, по нашему мнению, Дэвид завершит то, что ему не удалось сделать в поединке годичной давности.

Прогноз редакции iSport.ua: досрочное поражение Беллью в 5-7 раундах.

Смотри также видео потасовки, которую боксеры устроили во время битвы взглядов:

Александр Коршиков, iSport.ua

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Теги: бокс, Дэвид Хэй, Тони Беллью, анонс боя
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