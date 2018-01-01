Дон Кинг: Поражение сделает Головкина только лучше

Дон Кинг считает, что в проигрыше нет ничего плохого.

Известный промоутер Дон Кинг, который представляет интересы Ванеса Мартиросяна, считает, что поражение в одном из поединков сделает Геннадия Головкина только лучше.

"В своем время Али говорил, что для звания чемпиона надо потерпеть поражение. В проигрыше нет ничего плохого, но только в том случае, если ты делаешь из этого выводы и возвращаешься на ринг более сильным. Проигрыш сделает Головкина только лучше — Геннадий станет более стойким. В свою очередь могу пообещать ему реванш, если он проиграет", — цитирует Кинга Boxingscene.

Напомним, бой Головкин - Мартиросян состоится 5 мая в Карсоне.

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