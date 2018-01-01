Переключиться на мобильную версию

Дон Кинг: Поражение сделает Головкина только лучше

Комментариев: 0
Дон Кинг считает, что в проигрыше нет ничего плохого.
Дон Кинг
Дон Кинг
Getty Images

Известный промоутер Дон Кинг, который представляет интересы Ванеса Мартиросяна, считает, что поражение в одном из поединков сделает Геннадия Головкина только лучше.

"В своем время Али говорил, что для звания чемпиона надо потерпеть поражение. В проигрыше нет ничего плохого, но только в том случае, если ты делаешь из этого выводы и возвращаешься на ринг более сильным. Проигрыш сделает Головкина только лучше — Геннадий станет более стойким. В свою очередь могу пообещать ему реванш, если он проиграет", — цитирует Кинга Boxingscene.

Напомним, бой Головкин - Мартиросян состоится 5 мая в Карсоне.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Поделись:
Теги: Дон Кинг, Геннадий Головкин, Ванес Мартиросян, бокс
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь