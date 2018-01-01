Головкин - Мартиросян: анонс боя

Геннадий Головкин 5 мая в Карсоне проведет бой с Ванесом Мартиросяном.

Главный поединок грядущих выходных в боксе – это очередной бой чемпиона WBA/WBC/IBF/IBO в среднем весе Геннадия Головкина.

В субботу, 5 мая, в Карсоне (штат Калифорния, США) на арене StubHub Center Головкин проведет поединок против американца армянского происхождения Ванеса Мартиросяна.

Конечно, зрители, планировавшие посмотреть 5 мая бой Головкина, ожидали увидеть его реванш против Сауля Альвареса. Но две февральские допинг-пробы мексиканца показали кленбутерол и его дисквалифицировали на 6 месяцев. Теперь он вернется только 15 сентября.

После отмены боя Головкин – Альварес на бой с казахом вызвались несколько соперников. Среди них и украинец Сергей Деревянченко, но промоутерами Головкина был выбран Мартиросян. Уроженца Армении не видят достойным оппонентом "GGG" и критикуют его команду за такой выбор. И тому есть основания.

32-летний Мартиросян всю карьеру провел в первом среднем весе. Он не выходил на ринг два года и проиграл два из трех последних поединков. Крайний его бой состоялся в мае 2016-го, тогда Ванес уступил Эрисланди Ларе.

Стоит отметить, что из-за желания провести бой за пояс IBF со стороны обязательного претендента Сергея Деревянченко, этот пояс на кону в предстоящем поединке Геннадия с Ванесом Мартиросяном стоять не будет, так как организация отказалась его санкционировать и выставила ультиматум чемпиону. Стоит отметить, что отсрочка защиты титула IBF стоила Головкину 20 тысяч евро.

Зато WBC создал новый пояс для боя Головкин – Мартиросян.

Если Геннадий Головкин отстоит титулы в поединке против Ванеса Мартиросяна, то для него это будет 20-я успешная защита подряд, и Геннадий повторит рекорд Бернарда Хопкинса.

Чего ожидать от этого боя? Должно случится чудо, чтобы Мартиросян выиграл или даже достоял до конца. Обязательно нужно учитывать, что Головкин подходит не в лучшей психологической готовности к бою – все же он ожидал другого соперника. Мартиросян мотивирован и хорошо настроен на поединок, для него это последний шанс запомниться.

Если Головкин правильно настроится, то для Мартиросяна все может завершиться очень быстро, в противном же случае Мартиросян может пережить несколько радостных моментов для себя и как минимум дотянуть до второй половины боя.

По мнению букмекеров, казахстанский боксер является фаворитом поединка.

Так, на победу Головкина компания bwin принимает ставки с коэффициентом 1,03. На успех американца – 20,0. Ничья в данном противостоянии оценивается в 59,0.

iSport.ua проведет текстовую трансляцию боя Головкин – Мартиросян, которая начнется 6 мая в 6:00 по киевскому времени.

Подписывайтесь на нашу страничку о боксе в Telegram!