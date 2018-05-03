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Хэй – Беллью: прогноз и ставки букмекеров на бой

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Букмекеры считают Дэвид Хэй фаворитом в противостоянии с Тони Беллью.
Прогноз на бой Беллью – Хэй от букмекеров
Прогноз на бой Беллью – Хэй от букмекеров
Getty Images

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Дэвид Хэй 5 мая проведет реванш с "почетным" обладателем титула WBC в первом тяжелом весе Тони Беллью.

По мнению букмекеров, "Хэймейкер" является фаворитом поединка.

Так, на его победу компания bwin принимает ставки с коэффициентом 1,51. На успех его оппонента – 2,96. Ничья в данном противостоянии оценивается в 26,0.

Реванш между Тони Беллью и Дэвидом Хэем состоится 5 мая в Лондоне. Изначально бой должен был пройти 17 декабря, однако второй из них получил травму и не смог выйти на поединок. Первая встреча боксеров завершилась досрочной победой в пользу Беллью.

Ранее Хэй заявил, что завершит карьеру, если не сможет во второй раз побить Тони.

Смотри также видео потасовки, которую боксеры устроили во время битвы взглядов:

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Теги: бокс, Тони Беллью, Дэвид Хэй, прогноз, ставки букмекеров
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петенька  (аноним)  04.05.2018, 10:33
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