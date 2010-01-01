Головкин: Вероятность повторного боя с Альваресом равна 10%

Геннадий Головкин оценил вероятность повторного боя с Саулем Альваресом.

Чемпион мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанец Геннадий Головкин считает, что шансы на проведение повторного боя с Саулем Альваресом очень малы.

"Я бы сказал, что вероятность нашего боя равна 10%. Шансы на то, что это случится – 10%. С учетом обстоятельств, это даже больше, чем должно быть", – приводит слова Головкина ресурс BoxingScene.

Отметим, что первый бой между Головкиным и Альваресом прошел в сентябре 2017 года и завершился вничью. Повторный поединок должен был состоятся 5-го мая, однако Канело попался на допинге и был отстранен от бокса на полгода.

Следующий бой Головкина пройдет-таки 5-го мая, однако соперником казахстанца будет американец армянского происхождения Ванес Мартиросян.

Ранее организаторы подсчитали убытки от отмены боя Головкин – Альварес.

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