Усик: Научу дочку бить боковушечку, чтобы она парня могла своего защитить

Александр Усик рассказал о своем понимании успеха.

Чемпион мира в среднем весе по версиям WBC и WBO Александр Усик поразмышлял о том, какой должен быть парень его дочери, а также рассказал о своем понимании успеха.

"Когда у тебя есть любимый человек, когда есть рядом близкие люди, с которыми тебе комфортно, которых ты хочешь видеть, с которыми ты хочешь общаться, элементарно встретиться, пожать руку, похлопать по плечу и сказать: "Рад тебя видеть, давай встретимся вечером или завтра". Мне кажется, это успех.

Когда у тебя есть любимое дело, когда ты идешь на работу (но мне это слово не нравиться), когда ты идешь трудиться, заниматься своим любимым делом, даже если это жонглирование, то это успех. А когда ты идешь трудиться, но говоришь, как же тебе надоел этот путь, этот офис, любая вещь, то рано или поздно ты ее потеряешь. Нужно быть чуть-чуть лунатиком.

Каким должен быть парень моей дочери? Разговаривал с ней и она говорит, что одноклассник ей руку заломал. Я понимаю, симпатию проявляет, нельзя же купить круассан или на чай пригласить, нужно обязательно заломать руку.

Какие критерии? Дай Бог, чтобы он любил ее, чтобы ей было удобно с ним. Будет он IT-шником или спортсменом, для меня главное, чтобы мой ребенок был счастливым. Боковушечку я ее научу бить, чтобы она и его защитила, если понадобится. Конечно, мы с ним наедине пообщаемся, мне бы хотелось, чтобы она нашла достойного парня", – рассказал Усик в интервью YouTube каналу Большой Куш.

Отметим, что у Усика трое детей – восьмилетняя Елизавета, пятилетний Кирилл и трехлетний Михаил.

Ранее тренер украинца Сергей Ватаманюк объяснил, почему Александр Усик готовился финальному бою WBSS против Мурата Гассиева в Барселоне.

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