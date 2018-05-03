Головкин – Мартиросян: видео дуэли взглядов
Геннадий Головкин и Ванес Мартиросян сошлись лицом к лицу накануне боя.
Чемпион мира в среднем весе по версиям WBC, WBA Super, IBF, IBO Геннадий Головкин и американец армянского происхождения Ванес Мартиросян ответили на вопросы журналистов перед поединком, а также провели традиционную дуэль взглядов.
Напомним, что Головкин изначально должен был боксировать против Сауля Альвареса, однако в крови мексиканца нашли запрещенный препарат и он был дисквалифицирован на пол года.
Бой Головкин – Мартиросян состоится 5-го мая на арене StubHub Center в Карсоне – пригороде Лос-Анджелеса.
Ранее сообщалось, что Геннадий Головкин получил специальный подарок от IBF.
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