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Беллью и Хэй устроили потасовку во время битвы взглядов

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Тони Беллью и Дэвид Хэй провели дуэль взглядов перед боем.
Тонь Беллью (слева) и Дэвид Хэй
Тонь Беллью (слева) и Дэвид Хэй
twitter.com/IndySport

Британские супертяжеловесы Тони Беллью и Дэвид Хэй провели традиционную битву взглядов перед очным поединком, который состоится 5-го мая в Лондоне. 

Боксеры подошли слишком близко друг к другу, соприкоснувшись лбами, после чего Беллью толкнул Хэя. Британцев удалось сразу же разнять.

Напомним, что реванш Беллью – Хэй пройдет 5-го мая в Лондоне на O2 Arena. Изначально бой должен был пройти 17 декабря, однако второй из них получил травму и не смог выйти на поединок. Первая встреча боксеров завершилась досрочной победой в пользу Беллью.

Ранее Хэй заявил, что завершит карьеру, если проиграет во второй раз Тони.

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Теги: бокс, Тони Беллью, Дэвид Хэй
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Комментариев (1)
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Поветкин  (аноним)  03.05.2018, 18:03
Оценка:  0
Поветкин
Хочу в похотливый пуканчик от Дэвида Гея. Русские, все за мной, членов хватит на всех))))).
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