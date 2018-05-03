Беллью и Хэй устроили потасовку во время битвы взглядов

Тони Беллью и Дэвид Хэй провели дуэль взглядов перед боем.

Британские супертяжеловесы Тони Беллью и Дэвид Хэй провели традиционную битву взглядов перед очным поединком, который состоится 5-го мая в Лондоне.

Боксеры подошли слишком близко друг к другу, соприкоснувшись лбами, после чего Беллью толкнул Хэя. Британцев удалось сразу же разнять.

Публикация от Matchroom Boxing (@matchroomboxing) 3 Май 2018 в 4:21 PDT

Напомним, что реванш Беллью – Хэй пройдет 5-го мая в Лондоне на O2 Arena. Изначально бой должен был пройти 17 декабря, однако второй из них получил травму и не смог выйти на поединок. Первая встреча боксеров завершилась досрочной победой в пользу Беллью.

Ранее Хэй заявил, что завершит карьеру, если проиграет во второй раз Тони.

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