Головкин получил специальный подарок от IBF
Чемпион мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин получил специальный подарок от Международной боксерской федерации (IBF).IBF презентовала Головкину кольцо чемпиона за три защиты своего титула.
При этом сам пояс IBF на кону в предстоящем поединке Геннадия с Ванесом Мартиросяном стоять не будет, так как организация отказалась его санкционировать и выставила ультиматум чемпиону.
Отметим, что поединок Головкина и Мартиросяна состоится 5-го мая на арене StubHub Center в Карсоне – пригороде Лос-Анджелеса. Также боксеры прошли традиционную церемонию взвешивание.
iSport.ua проведет текстовую трансляцию боя Головкин – Мартиросян, которая начнется 6 мая в 6:00 по киевскому времени.
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