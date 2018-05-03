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Головкин получил специальный подарок от IBF

Комментариев: 1
Титул IBF не будет стоять на кону поединка Головкина с Мартиросяном.
Геннадий Головкин
Геннадий Головкин
BoxingScene.com

Чемпион мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин получил специальный подарок от Международной боксерской федерации (IBF).IBF презентовала Головкину кольцо чемпиона за три защиты своего титула. 

При этом сам пояс IBF на кону в предстоящем поединке Геннадия с Ванесом Мартиросяном стоять не будет, так как организация отказалась его санкционировать и выставила ультиматум чемпиону.

Отметим, что поединок Головкина и Мартиросяна состоится 5-го мая на арене StubHub Center в Карсоне – пригороде Лос-Анджелеса. Также боксеры прошли традиционную церемонию взвешивание.

iSport.ua проведет текстовую трансляцию боя Головкин – Мартиросян, которая начнется 6 мая в 6:00 по киевскому времени. 

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Теги: бокс, Геннадий Головкин, Ванес Мартиросян
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Комментариев (1)
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Поветкин  (аноним)  03.05.2018, 17:32
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Поветкин
Пояс заберут, а казах будет кальцо насить))))). Сопли и слезы ним вытирать))))).
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