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Промоутер Джошуа оценил вероятность боя с Уайлдером

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Эдди Хирн рассказал о шансах провести бой с Дионтеем Уайлдером.
Эдди Хирн
Эдди Хирн
Getty Images

Эдди Хирн, промоутер Энтони Джошуа, высоко оценил шансы на проведение боя своего подопечного против Деонтея Уайлдера.

"Та сторона была очень скандальной и делала много заявлений в СМИ. Но в последние дни мы провели несколько полезных встреч и конструктивных разговоров.

Переговоры продолжаются, и мы надеемся, что сможем достичь соглашения. Хотел бы, чтобы главные действующие лица дивизиона встретились в конце года. Вероятность того, что этот бой состоится, составляет 70%", – цитирует Хирна Sky Sports.

Ранее Хирн рассказал о новом предложении Уайлдеру на бой с Джошуа.

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Теги: Эдди Хирн, Энтони Джошуа, Деонтей Уайлдер, бокс
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Комментариев (1)
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Поветкин  (аноним)  03.05.2018, 14:35
Оценка:  0
Поветкин
Пасмотрим, как ани парешают)))). А то мне уже не терпится баксиравать))))). Пасмотрим, куда ани денутся ат не имеющего аналагов в мире Гея-Багатыря Паветкина)))))).
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