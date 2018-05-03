Промоутер Джошуа оценил вероятность боя с Уайлдером

Эдди Хирн рассказал о шансах провести бой с Дионтеем Уайлдером.

Эдди Хирн, промоутер Энтони Джошуа, высоко оценил шансы на проведение боя своего подопечного против Деонтея Уайлдера.

"Та сторона была очень скандальной и делала много заявлений в СМИ. Но в последние дни мы провели несколько полезных встреч и конструктивных разговоров.

Переговоры продолжаются, и мы надеемся, что сможем достичь соглашения. Хотел бы, чтобы главные действующие лица дивизиона встретились в конце года. Вероятность того, что этот бой состоится, составляет 70%", – цитирует Хирна Sky Sports.

Ранее Хирн рассказал о новом предложении Уайлдеру на бой с Джошуа.

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