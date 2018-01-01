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Мартиросян: Соперники Головкина проигрывали еще до боя, потому что боялись его мощи

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Ванес Мартиросян заверил, что не боится Геннадия Головкина.
Ванес Мартиросян
Ванес Мартиросян
Getty Images

Американский боксер армянского происхождения Ванес Мартиросян заявил, что не боится Геннадия Головкина и готов показать свои лучшие качества.

"Большинство соперников Головкина проигрывало еще до боя, потому что боялись его мощи. Они были напуганы сразу после того, как перелезали через канаты. Они засиживались в обороне и ничего не могли поделать с атаками GGG. Они раскрепощались лишь тогда, когда попадали пару раз.

Я не буду бояться Головкина. Я выйду в ринг и сделаю свое дело, просто повеселюсь. Этот бой покажет мой уровень и умения Головкина. Я никогда не боялся соперников и никогда не отказывался от боев. Я дрался с Чарло, Андраде, Смитом, Ларой, Лоренцо. И я не уклонялся от этих боев. Я принимаю каждый, а бой с Головкиным – просто один из. Люди увидят, на что я способен", – сказал Мартиросян в комментарии ресурсу BoxingScene.

Отметим, что поединок Головкина и Мартиросяна состоится 5-го мая на арене StubHub Center в Карсоне – пригороде Лос-Анджелеса. Также боксеры прошли традиционную церемонию взвешивание.

Ранее Мартиросян заявил, что Головкин испытает на себе его удар с правой. 

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Теги: бокс, Геннадий Головкин, Ванес Мартиросян
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