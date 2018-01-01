Мартиросян: Соперники Головкина проигрывали еще до боя, потому что боялись его мощи

Ванес Мартиросян заверил, что не боится Геннадия Головкина.

Американский боксер армянского происхождения Ванес Мартиросян заявил, что не боится Геннадия Головкина и готов показать свои лучшие качества.

"Большинство соперников Головкина проигрывало еще до боя, потому что боялись его мощи. Они были напуганы сразу после того, как перелезали через канаты. Они засиживались в обороне и ничего не могли поделать с атаками GGG. Они раскрепощались лишь тогда, когда попадали пару раз.

Я не буду бояться Головкина. Я выйду в ринг и сделаю свое дело, просто повеселюсь. Этот бой покажет мой уровень и умения Головкина. Я никогда не боялся соперников и никогда не отказывался от боев. Я дрался с Чарло, Андраде, Смитом, Ларой, Лоренцо. И я не уклонялся от этих боев. Я принимаю каждый, а бой с Головкиным – просто один из. Люди увидят, на что я способен", – сказал Мартиросян в комментарии ресурсу BoxingScene.

Отметим, что поединок Головкина и Мартиросяна состоится 5-го мая на арене StubHub Center в Карсоне – пригороде Лос-Анджелеса. Также боксеры прошли традиционную церемонию взвешивание.

Ранее Мартиросян заявил, что Головкин испытает на себе его удар с правой.

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