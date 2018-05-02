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Кличко – о допинге: Быть чистым – моральное обязательство каждого атлета

Комментариев: 1
Владимир Кличко высказался о последних допинговых скандалах.
Владимир Кличко
Владимир Кличко
Getty Images

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко считает, что спортсмены должны быть чисты от допинга.

Последние допинговые скандалы? Тут было много и дыма, и огня. Если мы оглянемся назад, то увидим, что многие всеми любимые спортсмены использовали допинг. При этом они представляли определенные страны. Конечно, такое происходило со спортсменами из многих государств, но я говорю о тенденциях, о некой системе, а не о разовых случаях.

Использование допинга – это предательство самой философии, которая лежит в основе спорта. Спорт – это соревнование с целью победы. Но если один из соперников использует допинг, а другой нет, то это – обман. Вы обманываете своих болельщиков. Вы обманываете своих коллег, вы обманываете себя.

В боксе же вы должны одолеть противника. В истории этого вида спорта есть немало примеров летальных исходов. Если вы использовали допинг и во время поединка убили своего соперника, это уже совсем другое. Поэтому если в беге допинг не приводит к фатальным последствиям, то в боксе все может закончится трагедией.

За последние годы WADA сделало многое, и они улучшают свою систему. Все спортсмены должны проходит допинг-контроль. Быть чистым – моральное обязательство каждого атлета", – рассказал Кличко в интервью Deutsche Welle.

Ранее Владимир Кличко заявил, что на данный момент какие-либо отношения Украины с Россией невозможны. 

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Теги: бокс, Владимир Кличко
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Комментариев (1)
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Поветкин  (аноним)  02.05.2018, 22:26
Оценка:  +4
Поветкин
Ну и чта. Зато я чистейшей воды челавек, никагда допинга не принимал)))))). Меня проста паадставили, эти завистники проста завидавали маим успехам в спорте, мешали стать паабсалютным чемпионам мира))))).
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