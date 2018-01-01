Кличко: Нельзя говорить о каких-либо отношениях между Россией и Украиной

Экс-чемпион мира Владимир Кличко считает, что соседи используют спорт как политический инструмент.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко высказал свое мнение об отношениях России и Украины.

"Жизнь бросает много вызовов. Сегодня в принципе нельзя говорить о каких-либо отношениях между Россией и Украиной. Они невероятно ухудшились из-за расхождений в интересах, различных представлений о жизни и ожиданий. А в итоге ежедневно гибнут люди, украинскую землю топчут сапоги иностранных солдат и военная техника. И эти жизни уже не вернуть.

Спортсмены говорят, что нельзя обвинять полностью всю страну. Нельзя говорить, что все русские плохие. Не все. Как нельзя говорить, что все украинцы плохие. Или немцы. Но я хочу сказать, что я оптимист. История развивается, повторяются и плохие периоды, и хорошие. Я надеюсь, что конфликт между Россией и Украиной будет в конце концов разрешен", – рассказал украинец в интервью Deutsche Welle.

Также он добавил, что российское правительство использует крупные спортивные праздники как политический инструмент.

Ранее Владимир Кличко выразил уверенность в том, что отношения между Украиной и Россией скоро улучшатся.

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