Митрофанов: Линарес сильный парень, если вызвался к Ломаченко
Украинский боксер Дмитрий Митрофанов поделился мнением о будущем сопернике Василия Ломаченко Хорхе Линаресе.
"Мне сказали: "Посмотри, как Линарес боксирует и примерно делай его элементы, движения". Я стараюсь по максимуму подражать, вроде получается.
Линарес разный. До его нокаута он один, после – другой. Говорили, что он прессовщик, темповой. Но видел бой, где он более осторожный. Сильный парень, если вызвался к Васе", – сказал Митрофанов в интервью YouTube каналу Boxing.ua.
Напомним, что бой Ломаченко – Линарес состоится 12 мая в Нью-Йорке на арене театра Madison Square Garden.
Ранее Хорхе Линарес отметил быстроту движений и точность Василия Ломаченко, однако заявил, что сможет победить украинца.
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