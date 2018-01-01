Митрофанов: Линарес сильный парень, если вызвался к Ломаченко

Дмитрий Митрофанов прокомментировал спарринги с Василием Ломаченко.

Украинский боксер Дмитрий Митрофанов поделился мнением о будущем сопернике Василия Ломаченко Хорхе Линаресе.

"Мне сказали: "Посмотри, как Линарес боксирует и примерно делай его элементы, движения". Я стараюсь по максимуму подражать, вроде получается.

Линарес разный. До его нокаута он один, после – другой. Говорили, что он прессовщик, темповой. Но видел бой, где он более осторожный. Сильный парень, если вызвался к Васе", – сказал Митрофанов в интервью YouTube каналу Boxing.ua.

Напомним, что бой Ломаченко – Линарес состоится 12 мая в Нью-Йорке на арене театра Madison Square Garden.

Ранее Хорхе Линарес отметил быстроту движений и точность Василия Ломаченко, однако заявил, что сможет победить украинца.

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