Хирн: Осталось 2-3 недели, чтобы подписать контракт на бой Джошуа и Уайлдера

Эдди Хирн верит, что поединок между Энтони Джошуа и Деонтеем Уайлдером все же удастся организовать.

Промоутер Энтони Джошуа Эдди Хирн уверен, что ему удастся организовать бой его клиента против Деонтея Уайлдера, однако на это у него осталось порядка двух-трех недель.

"У нас осталось две-три недели, чтобы подписать контракт на бой Уайлдер-Джошуа. За это время надо достичь компромисса по всем вопросам, на многие из которых мы до сих пор не получили никакого ответа. Есть хорошие шансы, что мы достигнем соглашения. Я вернусь к этому вопросу на следующей неделе", – сказал Хирн в комментарии ресурсу Metro.

Напомним, что в последнем своем поединке Энтони Джошуа по очками победил Джозефа Паркера. Сразу после боя британец кинул вызов чемпиону по версии WBC Деонтею Уайлдеру, который американец принял.

Ранее Хирн заявил, что направит новое предложения команде Уайлдера по бою с Джошуа, которое будет выгоднее предыдущего.

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