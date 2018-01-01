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Линарес: Ломаченко очень быстр и точен, но идеальных боксеров не бывает

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Хорхе Линарес считает, что его шансы на победу над Василием Ломаченко достаточно высоки.
Хорхе Линарес
Хорхе Линарес
Getty Images

Чемпион мира в легком весе по версии WBA Хорхе Линарес прокомментировал будущий бой против украинца Василия Ломаченко. 

"Каждый день мы совершенствуем стратегию, которая поможет нам побить Ломаченко. Василий очень быстр и точен. У него много хороших качеств, но идеального боксера не существует. Как я люблю говорить: "Если его кто-то победил, почему это не смогу сделать я?"

Я проиграл три раза, но я всегда вставал и совершенствовался. Я провел семь или восемь защит титула. Моя идея заключается в том, чтобы усердно работать и показывать себя лучшего.

Сейчас я работаю с двойным или же с тройным усердием. Гораздо усерднее, чем перед боем с Мерсито Геста. Это поединок, о котором я мечтал. У меня есть все навыки, необходимые для победы над Ломаченко", – сказал Линарес в комментарии ресурсу BoxingScene. 

Напомним, что бой Ломаченко – Линарес состоится 12 мая в Нью-Йорке на арене театра Madison Square Garden.

Ранее Хорхе Линарес заявил, что бой с Ломаченко на Madison Square Garden – это мечта. 

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Теги: бокс, Василий Ломаченко, Хорхе Линарес
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