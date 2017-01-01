Кличко назвал условия, при которых вернется на ринг

Владимир Кличко завершил карьеру летом 2017 года.

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе украинец Владимир Кличко назвал условия, при которых он может вернуться в бокс.

"Я был прав, когда сказал "Никогда не говори никогда" о возможном возвращении. Ведь все может измениться. Я действительно сказал, что завершаю спортивную карьеру и переключаюсь на другое. Но люди могут менять сферы деятельности много раз в течение жизни. Посмотрите на Арнольда Шварценеггера. Сейчас он занимается экологическими проблемами. Так что: это его последнее занятие в жизни или он вернется к актерству? Думаю, если я и выйду на ринг, то только в благотворительных целях", – поделился он мыслями с DW Russian.

Напомним, Владимир Кличко завершил карьеру в августе 2017 года.

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