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Кличко назвал условия, при которых вернется на ринг

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Владимир Кличко завершил карьеру летом 2017 года.
Владимир Кличко
Владимир Кличко
Getty Images

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе украинец Владимир Кличко назвал условия, при которых он может вернуться в бокс. 

"Я был прав, когда сказал "Никогда не говори никогда" о возможном возвращении. Ведь все может измениться. Я действительно сказал, что завершаю спортивную карьеру и переключаюсь на другое. Но люди могут менять сферы деятельности много раз в течение жизни. Посмотрите на Арнольда Шварценеггера. Сейчас он занимается экологическими проблемами. Так что: это его последнее занятие в жизни или он вернется к актерству? Думаю, если я и выйду на ринг, то только в благотворительных целях", – поделился он мыслями с DW Russian.

Напомним, Владимир Кличко завершил карьеру в августе 2017 года. 

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Теги: Владимир Кличко, бокс, карьера, ринг
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